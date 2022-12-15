Bülent Başer'e zor görev

Türk boks kulübü EC BOXİNG'in dünya şampiyonu olmasına kesin gözüyle bakılan boksörü Viktor Faust, cumartesi gecesi dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın düzenleyeceği boks galasında ringe çıkacak. Daha önce Dubai'de dövüşmesi planlanan Viktor Faust'un son anda yapılan değişiklikle maçı Almanya'nın Göppingen kentine alındı.

Bülent Başer: “Bundan sonra zirvedekileri döveceğiz”

Sporcunun antrenörü Bülent Başer, cumartesi gecesi zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, “Yeni rakibimiz Amerikalı Franklin Lawrence. Tehlikeli bir boksör olan rakip son maçını eski dünya şampiyonu Andy Ruis'e karşı gerçekleştirmiş. Bugüne kadar 21 maç kazanmış olan rakip, üç yenilgi almış tecrubeli bir dövüşçü. Biz de taktiklerimizi buna göre geliştirdik. Sporcuma olan güvenim tamdır. İlerleyen dönemlerde dünya şampiyonlarına kafa tutmaya hazırlanıyoruz bu yüzden rakibimiz her ne kadar güçlü olsa da ezip geçmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Erol Ceylan: “Dünyanın dört bir yanında ringlerdeyiz”

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, “Cuma günü de ağır sıklet boksörümüz Michael Wallisch Kanada'da yenilgisiz Rus boksör Arslanbek Makmudov'a karşı WBC kemer maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta da yine esik dünya şampiyonumuz İgor Michalkin, Rusya'da çıktığı ringde güçlü rakibi Dilmurod Satybaldiev'i yenmişti. Dünya ringlerinde büyük başarılara imza atmaya devam ediyoruz. İlk hedefimiz Viktor Faust'u dünya devlerini devirirken görmektir” şeklinde konuştu.