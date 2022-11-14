Bülent Eczacıbaşı'ndan yeni kitap: “Aklımızda Bulunsun”

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın ikinci kitabı “Aklımızda Bulunsun” raflarda yerini aldı.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın 2018 yılında yazdığı ve yoğun ilgi gören “İşim Gücüm Budur Benim” adlı kitabından sonra ikinci kitabı “Aklımızda Bulunsun” yayımlandı.

Bülent Eczacıbaşı'nın yarım yüzyıla yaklaşan çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar, anlamlı sorular ve kışkırtıcı görüşlerle şekillenen kitap, iş yaşamının ana meselelerine hem dünya hem de Türkiye perspektifinden kapsamlı bir bakış sunuyor. Birçok güncel tartışmaya ve geleceğe ışık tutan kitapta, özlü değerlendirmeler yer alıyor.

Her biri dört-beş sayfa uzunluğundaki 40 kısa denemeden oluşan bir pusula kitap niteliğindeki Aklımızda Bulunsun, liderlikten iş ahlakına, şirketlerde mizah kültüründen kapitalizmin geleceğine, karar almada duyguların rolünden özel kesim-devlet ilişkisine, geniş bir konu yelpazesini içeriyor.

Bülent Eczacıbaşı, yeni kitabında iş dünyası meselelerini, can alıcı noktalarına değinerek, keyifli bir sohbet üslubuyla tartışıyor. Konuları hem küresel hem de yerel boyutlarıyla ele alıyor, kişisel anekdotlarla renklendiriyor. Hepimizin "aklımızda bulunsun" diyebileceği düşünce notlarını bugünün ve geleceğin iş insanlarıyla paylaşıyor.

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitap, 264 sayfa.