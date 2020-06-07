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Bülent Yetiş: “Pandemi döneminde 47 şarkı yaptım”

Söz yazarı, bestekar ve yorumcu Bülent Yetiş, pandemi döneminde 47 şarkı yaptığını açıkladı.


İlk olarak “Şehrazat” ve “Teşekkür Ederim” şarkıları ile adını duyuran, ardından da Ajda Pekkan'a verdiği “Yan” ve “Strech” şarkılarıyla gündeme gelen Bülent Yetiş, pandemi süresince sözü ve müziği kendisine ait toplam 47 şarkı yaptığını belirtti. Zerrin Özer, Bengü, Kubat ve Gökhan Özen'ın de aralarında olduğu ünlü isimlerin şarkılarını okuduğu Yetiş, sahneleri çok özlediğini, en kısa sürede yeniden sevenleriyle buluşmak istediğini vurguladı.


Ajda Pekkan'a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ünlü bestekar, ‘'Süperstar Ajda Pekkan hep uğurum oldu” dedi.

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