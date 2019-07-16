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Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın düdüğü asıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.


2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle:



Üst Klasman Hakem


Caner Ak - Adana


Zorbay Küçük - Adana


Özgüç Türkalp - Ankara


Serkan Tokat -Ankara


Ali Palabıyık -Ankara


Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara


Kadir Sağlam - Ankara


Erkan Özdamar - Ankara


Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya


Burak Şeker - Antalya


Murat Erdoğan - Antalya


Sarper Barış Saka - Antalya


Bahattin Şimşek - Aydın


Arda Kardeşler - Bursa


Cihan Aydın - Bursa


Ali Şansalan - Çanakkale


Ümit Öztürk - Denizli


Özgür Yankaya - Edirne


Suat Arslanboğa - Eskişehir


Turgut Doman - Eskişehir


Fırat Aydınus - İstanbul


Cüneyt Çakır - İstanbul


Mete Kalkavan - İstanbul


Hüseyin Göçek - İstanbul


Volkan Bayarslan - İstanbul


Emre Malok - İstanbul


Onur Özütoprak - İstanbul


Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul


Mert Güzenge - İstanbul


Hakan Ceylan - İzmir


Halis Özkahya - İzmir


Alper Ulusoy - İzmir


Kutluhan Bilgiç - İzmir


Halil Umut Meler - İzmir


Yiğit Arslan - İzmir


Direnç Tonusluoğlu - İzmir


Abdulkadir Bitigen - Kayseri


Alper Çetin - Kocaeli


Koray Gençerler - Manisa


Atilla Karaoğlan - Sakarya


Bülent Birincioğlu - Trabzon


Ramazan Keleş - Trabzon


Yasin Kol - Trabzon



Üst Klasman Yardımcı Hakem


Furkan Ürün - Adana


Anıl Usta - Ankara


Asım Yusuf Öz - Ankara


Erdinç Sezertam - Ankara


Mehmet Cem Satman - Ankara


Mustafa Sönmez - Ankara


Önder Yılmaz - Ankara


Serkan Çimen - Ankara


Serkan Olguncan - Ankara


Utku Tunavelioğlu - Ankara


Ali Can Alp - Antalya


Gökhan Barcın - Antalya


Murat Ergin Gözütok - Antalya


Seyfettin Ünal - Antalya


Kamil Çetin - Aydın


Bilal Gölen - Balıkesir


Ali Saygın Ögel - Bursa


Hakan Yemişken - Bursa


Kemal Elmas - Bursa


Osman Gökhan Bilir - Denizli


Emrah Ünal - Düzce


Ali Tuna - Erzincan


İsmail Şencan - Eskişehir


Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep


Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay


Aleks Taşcıoğlu - İstanbul


Alpaslan Dedeş - İstanbul


Bahattin Duran - İstanbul


Bahtiyar Birinci - İstanbul


Candaş Elbil - İstanbul


Cemal Bingül - İstanbul


Ceyhun Sesigüzel - İstanbul


Deniz Caner Özaral - İstanbul


Erdem Bayık - İstanbul


Erkan Akbulut - İstanbul


Esat Sancaktar - İstanbul


Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul


Kemal Mavi - İstanbul


Kemal Yılmaz - İstanbul


Kerem Ersoy - İstanbul


Mehmet Emin Tuğral - İstanbul


Mehmet Kapluhan - İstanbul


Mehmet Salih Mazlum - İstanbul


Mehmet Yıldırım - İstanbul


Murat Altan - İstanbul


Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul


Orkun Aktaş - İstanbul


Serkan Ok - İstanbul


Süleyman Özay - İstanbul


Tarık Ongun - İstanbul


Yusuf Bozdoğan - İstanbul


Baran Eraslan - İzmir


Bersan Duran - İzmir


Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir


Gökmen Baltacı - İzmir


Hüseyin Aylak - İzmir


Hüsnü Emre Çelimli - İzmir


İbrahim Bozbey - İzmir


İlker Takpak - İzmir


Mustafa Emre Eyisoy - İzmir


Sezgin Çınar - İzmir


Oğuz Terzi - Kastamonu


Mustafa Savranlar - Kayseri


Cem Özbay - Kocaeli


Ata Yıldırım - Malatya


İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa


Volkan Ahmet Narinç - Manisa


Gökhan Memişoğlu - Muğla


Hakan Karabalcık - Muğla


Cemal Alpay - Ordu


Samet Çavuş - Ordu


Uygar Bebek - Ordu


Mehmet Kısal - Rize


Selahattin Altay - Rize


Samet Çiçek - Samsun


Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa


Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ


Abdullah Bora Özkara - Trabzon


Burak Cansız - Trabzon


Cemil Tunç - Trabzon


Mehmet Metin - Trabzon


Muhammet Yumak - Trabzon


Murat Şener - Trabzon


Özgür Ertem - Trabzon


Serdar Diyadin - Trabzon


Deniz Turgut - Uşak

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