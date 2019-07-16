Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın düdüğü asıldı

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.

2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle:

Üst Klasman Hakem

Caner Ak - Adana

Zorbay Küçük - Adana

Özgüç Türkalp - Ankara

Serkan Tokat -Ankara

Ali Palabıyık -Ankara

Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara

Kadir Sağlam - Ankara

Erkan Özdamar - Ankara

Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya

Burak Şeker - Antalya

Murat Erdoğan - Antalya

Sarper Barış Saka - Antalya

Bahattin Şimşek - Aydın

Arda Kardeşler - Bursa

Cihan Aydın - Bursa

Ali Şansalan - Çanakkale

Ümit Öztürk - Denizli

Özgür Yankaya - Edirne

Suat Arslanboğa - Eskişehir

Turgut Doman - Eskişehir

Fırat Aydınus - İstanbul

Cüneyt Çakır - İstanbul

Mete Kalkavan - İstanbul

Hüseyin Göçek - İstanbul

Volkan Bayarslan - İstanbul

Emre Malok - İstanbul

Onur Özütoprak - İstanbul

Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul

Mert Güzenge - İstanbul

Hakan Ceylan - İzmir

Halis Özkahya - İzmir

Alper Ulusoy - İzmir

Kutluhan Bilgiç - İzmir

Halil Umut Meler - İzmir

Yiğit Arslan - İzmir

Direnç Tonusluoğlu - İzmir

Abdulkadir Bitigen - Kayseri

Alper Çetin - Kocaeli

Koray Gençerler - Manisa

Atilla Karaoğlan - Sakarya

Bülent Birincioğlu - Trabzon

Ramazan Keleş - Trabzon

Yasin Kol - Trabzon

Üst Klasman Yardımcı Hakem

Furkan Ürün - Adana

Anıl Usta - Ankara

Asım Yusuf Öz - Ankara

Erdinç Sezertam - Ankara

Mehmet Cem Satman - Ankara

Mustafa Sönmez - Ankara

Önder Yılmaz - Ankara

Serkan Çimen - Ankara

Serkan Olguncan - Ankara

Utku Tunavelioğlu - Ankara

Ali Can Alp - Antalya

Gökhan Barcın - Antalya

Murat Ergin Gözütok - Antalya

Seyfettin Ünal - Antalya

Kamil Çetin - Aydın

Bilal Gölen - Balıkesir

Ali Saygın Ögel - Bursa

Hakan Yemişken - Bursa

Kemal Elmas - Bursa

Osman Gökhan Bilir - Denizli

Emrah Ünal - Düzce

Ali Tuna - Erzincan

İsmail Şencan - Eskişehir

Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep

Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay

Aleks Taşcıoğlu - İstanbul

Alpaslan Dedeş - İstanbul

Bahattin Duran - İstanbul

Bahtiyar Birinci - İstanbul

Candaş Elbil - İstanbul

Cemal Bingül - İstanbul

Ceyhun Sesigüzel - İstanbul

Deniz Caner Özaral - İstanbul

Erdem Bayık - İstanbul

Erkan Akbulut - İstanbul

Esat Sancaktar - İstanbul

Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul

Kemal Mavi - İstanbul

Kemal Yılmaz - İstanbul

Kerem Ersoy - İstanbul

Mehmet Emin Tuğral - İstanbul

Mehmet Kapluhan - İstanbul

Mehmet Salih Mazlum - İstanbul

Mehmet Yıldırım - İstanbul

Murat Altan - İstanbul

Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul

Orkun Aktaş - İstanbul

Serkan Ok - İstanbul

Süleyman Özay - İstanbul

Tarık Ongun - İstanbul

Yusuf Bozdoğan - İstanbul

Baran Eraslan - İzmir

Bersan Duran - İzmir

Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir

Gökmen Baltacı - İzmir

Hüseyin Aylak - İzmir

Hüsnü Emre Çelimli - İzmir

İbrahim Bozbey - İzmir

İlker Takpak - İzmir

Mustafa Emre Eyisoy - İzmir

Sezgin Çınar - İzmir

Oğuz Terzi - Kastamonu

Mustafa Savranlar - Kayseri

Cem Özbay - Kocaeli

Ata Yıldırım - Malatya

İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa

Volkan Ahmet Narinç - Manisa

Gökhan Memişoğlu - Muğla

Hakan Karabalcık - Muğla

Cemal Alpay - Ordu

Samet Çavuş - Ordu

Uygar Bebek - Ordu

Mehmet Kısal - Rize

Selahattin Altay - Rize

Samet Çiçek - Samsun

Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa

Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ

Abdullah Bora Özkara - Trabzon

Burak Cansız - Trabzon

Cemil Tunç - Trabzon

Mehmet Metin - Trabzon

Muhammet Yumak - Trabzon

Murat Şener - Trabzon

Özgür Ertem - Trabzon

Serdar Diyadin - Trabzon

Deniz Turgut - Uşak