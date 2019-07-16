Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın düdüğü asıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.
2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle:
Üst Klasman Hakem
Caner Ak - Adana
Zorbay Küçük - Adana
Özgüç Türkalp - Ankara
Serkan Tokat -Ankara
Ali Palabıyık -Ankara
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara
Kadir Sağlam - Ankara
Erkan Özdamar - Ankara
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya
Burak Şeker - Antalya
Murat Erdoğan - Antalya
Sarper Barış Saka - Antalya
Bahattin Şimşek - Aydın
Arda Kardeşler - Bursa
Cihan Aydın - Bursa
Ali Şansalan - Çanakkale
Ümit Öztürk - Denizli
Özgür Yankaya - Edirne
Suat Arslanboğa - Eskişehir
Turgut Doman - Eskişehir
Fırat Aydınus - İstanbul
Cüneyt Çakır - İstanbul
Mete Kalkavan - İstanbul
Hüseyin Göçek - İstanbul
Volkan Bayarslan - İstanbul
Emre Malok - İstanbul
Onur Özütoprak - İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul
Mert Güzenge - İstanbul
Hakan Ceylan - İzmir
Halis Özkahya - İzmir
Alper Ulusoy - İzmir
Kutluhan Bilgiç - İzmir
Halil Umut Meler - İzmir
Yiğit Arslan - İzmir
Direnç Tonusluoğlu - İzmir
Abdulkadir Bitigen - Kayseri
Alper Çetin - Kocaeli
Koray Gençerler - Manisa
Atilla Karaoğlan - Sakarya
Bülent Birincioğlu - Trabzon
Ramazan Keleş - Trabzon
Yasin Kol - Trabzon
Üst Klasman Yardımcı Hakem
Furkan Ürün - Adana
Anıl Usta - Ankara
Asım Yusuf Öz - Ankara
Erdinç Sezertam - Ankara
Mehmet Cem Satman - Ankara
Mustafa Sönmez - Ankara
Önder Yılmaz - Ankara
Serkan Çimen - Ankara
Serkan Olguncan - Ankara
Utku Tunavelioğlu - Ankara
Ali Can Alp - Antalya
Gökhan Barcın - Antalya
Murat Ergin Gözütok - Antalya
Seyfettin Ünal - Antalya
Kamil Çetin - Aydın
Bilal Gölen - Balıkesir
Ali Saygın Ögel - Bursa
Hakan Yemişken - Bursa
Kemal Elmas - Bursa
Osman Gökhan Bilir - Denizli
Emrah Ünal - Düzce
Ali Tuna - Erzincan
İsmail Şencan - Eskişehir
Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep
Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay
Aleks Taşcıoğlu - İstanbul
Alpaslan Dedeş - İstanbul
Bahattin Duran - İstanbul
Bahtiyar Birinci - İstanbul
Candaş Elbil - İstanbul
Cemal Bingül - İstanbul
Ceyhun Sesigüzel - İstanbul
Deniz Caner Özaral - İstanbul
Erdem Bayık - İstanbul
Erkan Akbulut - İstanbul
Esat Sancaktar - İstanbul
Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul
Kemal Mavi - İstanbul
Kemal Yılmaz - İstanbul
Kerem Ersoy - İstanbul
Mehmet Emin Tuğral - İstanbul
Mehmet Kapluhan - İstanbul
Mehmet Salih Mazlum - İstanbul
Mehmet Yıldırım - İstanbul
Murat Altan - İstanbul
Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul
Orkun Aktaş - İstanbul
Serkan Ok - İstanbul
Süleyman Özay - İstanbul
Tarık Ongun - İstanbul
Yusuf Bozdoğan - İstanbul
Baran Eraslan - İzmir
Bersan Duran - İzmir
Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir
Gökmen Baltacı - İzmir
Hüseyin Aylak - İzmir
Hüsnü Emre Çelimli - İzmir
İbrahim Bozbey - İzmir
İlker Takpak - İzmir
Mustafa Emre Eyisoy - İzmir
Sezgin Çınar - İzmir
Oğuz Terzi - Kastamonu
Mustafa Savranlar - Kayseri
Cem Özbay - Kocaeli
Ata Yıldırım - Malatya
İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa
Volkan Ahmet Narinç - Manisa
Gökhan Memişoğlu - Muğla
Hakan Karabalcık - Muğla
Cemal Alpay - Ordu
Samet Çavuş - Ordu
Uygar Bebek - Ordu
Mehmet Kısal - Rize
Selahattin Altay - Rize
Samet Çiçek - Samsun
Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa
Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ
Abdullah Bora Özkara - Trabzon
Burak Cansız - Trabzon
Cemil Tunç - Trabzon
Mehmet Metin - Trabzon
Muhammet Yumak - Trabzon
Murat Şener - Trabzon
Özgür Ertem - Trabzon
Serdar Diyadin - Trabzon
Deniz Turgut - Uşak