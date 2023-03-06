İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bulgaristan'da tekvandoda 10 madalya

Milli tekvandocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası’nda 2’si altın olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Milli tekvandocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası'nda 2'si altın olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası'nda, Türkiye'yi 12'si erkek, 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 2'si altın, 2'si gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.


Madalya kazanan sporcular şu şekilde:


Altın: Deniz Dağdelen (54 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kg)


Gümüş: Merve Dinçel (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg)


Bronz: Rukiye Yıldırım (49 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Muhammet Emin Yıldız (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.