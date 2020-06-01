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Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy’de aniden gökyüzünü kaplayan bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.

Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy'de aniden gökyüzünü kaplayan bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.


Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy'ün üstünü aniden kaplayan bulutlar, etrafın bir anda kararmasına neden oldu. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağmur nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulundu.

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