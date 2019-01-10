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Bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul (İHA) İstanbul’da parçalı bulutların arasından çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul (İHA) İstanbul'da parçalı bulutların arasından çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hafif kızıla çalan bulutların İstanbul'un siluetine güzellik katan görüntülerine martılar da eşlik etti.


İstanbul'da parçalı bulutların arasından yüzünü gösteren güneş İstanbul'un siluetiyle birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu. Denize demirleyen gemilerin ardından hafif kızıla çalan bulutlar görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un her iki yakasından da görülen bulutların kartpostallık görüntüsü İstanbul'un yeni simgelerinden biri olacak olan Çamlıca Kulesine de yansıdı. İstanbul'a dair hem tarihi hem de yeni yapılar da bulutların dansına eşlik etti. Martıların da kanat çırparak ayrı bir güzellik kattığı görüntüler kameralara yansıdı.

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