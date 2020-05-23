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Bundesliga: Freiburg: 0 - W.Bremen: 1

Bundesliga’da küme düşme hattında yer alan Werder Bremen, Freiburg deplasmanında 1-0 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Bundesliga'da küme düşme hattında yer alan Werder Bremen, Freiburg deplasmanında 1-0 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.


Bundesliga'da düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen, Freiburg deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı. 37 puanla 7. sırada bulunan Freiburg karşısında 1-0 kazanan Bremen, 3 puana Bittencourt'un 19. dakikada attığı golle uzandı. Misafir takımda Philipp Bargfrede, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 1 maçı eksik bulunan Werder Bremen, bu sonuçla puanını 21 yaptı ve küme düşmemek için umutlarını artırdı.

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