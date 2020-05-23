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Bundesliga: Mönchengladbach: 1 - B.Leverkusen: 3

Almanya Bundesliga 27.

hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 50'ye çıkardı.


Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Havertz'in 7. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Leverkusen, 52. dakikada kalesinde golü gördü. Thuram'ın sayısıyla Mönchengladbach eşitliği yakalarken, Leverkusen 58'de Havertz'in penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti. Maçta son sözü ise 81. dakikada Sven Bender söyledi. Bender skoru 3-1'e getiren isim olurken golün asisti de Kerem Demirbay'dan geldi. Bu sonuçla Leverkusen ligde 50 puanla 5. sıradaki yerini korudu. 3. sıradaki Mönchengladbach ise 52 puanda kaldı.

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