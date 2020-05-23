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Bundesliga: Paderborn: 1 - Hoffenheim: 1

Almanya Bundesliga 27.

hafta mücadelesinde Paderborn, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.


Almanya Bundesliga'da ligin son sırasında yer alan Paderborn taraftarı önünde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma çok hızlı başlarken konuk ekip Skov'un golüyle 4. dakikada öne geçti. Paderborn ise bu gole 9. dakikada Srbeny ile yanıt verdi. Ev sahibi takım maç boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken, Hoffenheim 3 değişiklik yaptı. 90 dakikanın 1-1 sona ermesiyle Paderborn puanını 18'e yükseltti ve son sıradan kurtulamadı. Hoffenheim ise 36 puana çıkarak 9. sıradaki yerini korudu.

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