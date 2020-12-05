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Bundesliga'da zirve mücadelesi nefesleri kesti: 6 gol!

Bayern Münih, Bundesliga 10.

hafta mücadelesinde evinde RB Leipzig'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede fileler 6 kez sarsıldı ve puanlar paylaşıldı.


Almanya Bundesliga'da 10. hafta mücadelesinde zirveyi paylaşan iki ekip Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Konuk Leipzig, 19.dakikada Nkunku ile öne geçerken Münih 30'da Musiala ve 34'de Thomas Müller ile cevap verdi. Münih'in üstünlüğü sadece 2 dakika sürdü ve Leipzig 36.dakikada Kluivert'in golüyle devreye 2-2 girdi.


Mücadelenin ikinci yarına konuk Leipzig hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durumu 3-2'ye getidi. Münih'te son sözü dakikalar 75'i gösterdiğin kendisini ikinici takımın da üçüncü golünü kaydeden Thomas Müller söyledi: 3-3.


Bu sonucun ardından Münih puanını 23'e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Leipzig ise puanını 21'e çıkarda ve ikinci sırada kaldı.

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