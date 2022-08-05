Bundesliga'nın ilk karşılaşması Tivibu'da izleyicilerle buluşacak

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Alman ligi Bundesliga'ya ev sahipliği yapıyor. Ligin ilk karşılaşması, 5 Ağustos'ta Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih arasında düzenlenecek.

Sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan içerikler sunmayı sürdüren Tivibu Spor, Bundesliga 2022-2023 sezonunun ilk karşılaşmasını izleyicilerle buluşturuyor.

Kırmızılar'dan Mathjias De Ligt Hamlesi

Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki Hollandalı stoper Mathjias De Ligt'i 67 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil ederek savunmadaki eksiklerini kapattı. Bayern Münih'teki performansı merak konusu olan genç yıldız, ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a karşı savunma yapacak. Futbolseverlerin keyifle takip edeceği Eintracht Frankfurt ile geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Münih arasında düzenlenecek ligin ilk karşılaşması, 5 Ağustos Cuma akşamı Türkiye saatine göre 21:30'da Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak.