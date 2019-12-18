Bunları tüketmek bebeğinizi zehirleyebilir

Fevzi Özgönül, özellikle hamilelik esnasında bazı besinlerin tehlikeli olabileceğini ve bir besinin anne adayları için risk taşımasının çeşitli sebepleri olduğunu söyledi.

Fevzi Özgönül, “Salam, sucuk, sosis ve sakatat gibi tam pişmemiş yiyecekler ‘listeria' adlı bir mikrobun anneye bulaşmasına ve bu mikrobun plasenta yolu ile bebeğe geçerek kan zehirlenmesine ve ölümüne neden olabilmektedir” dedi.

Özgönül, diğer tehlikeli besinleri ise şöyle sıraladı:

“Şekerli besinler; özellikle şeker metabolizmasının bozulması hem anne hem de bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Zaten hamilelik esnasında çok hassas bir konuma gelen bu durum, hamile bir hanımın fazla şekerli veya unlu gıdaları tüketmeye başlaması ile hem kilo problemi hem de diyabet riski olarak karşımıza çıkmaktadır.

Soyalı ürünler; Soya genetiği, oynanmış enzimler içerdiği için hem anne hem de bebek sağlığı açısından bu dönemde tüketilmemesi gereken besinlerin başında gelmektedir.

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri; Listeria adlı bir bakteri en çok süt ve süt ürünlerinden bulaşabilmektedir. Süt ürünlerinde kaynatma veya pastörize etmek bu bakterinin ölmesini sağlar. Fakat çiğ olarak hazırlanan süt ve süt ürünlerinde üreyen bu bakteri, soğuk algınlığına benzer bir belirti ile başlayıp hamilelikte risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle kaynatılmamış yada pastörize edilmemiş ürünler kullanılmamalıdır.

Çiğ - az pişmiş et ürünleri; Toxo plazma veya salmonella barındırabileceği için düşüğe hatta bebekte hidrosefali mikrosefali gibi ağır nörolojik hastalıklara neden olabilmektedir.

İyi yıkanmamış sebzeler salatalar; İyi yıkanmamış çiğ sebze ve salataların yenmesi toxoplazma riski nedeniyle anne tarafından tüketilmemesi gereken gıdalar listesindedir.

Bitkisel ilaçlar ve çaylar; Bazı bitki çaylarının çok tüketilmesi vücutta normalin üzerinde bir su kaybına, bağırsak pasajının hızlanması nedeniyle besinlerin iyi emilememesine neden olur. Hatta bazıları rahimde kasılma gibi etkiler oluşturabilmekte ve hamilelik sürecini tehlikeye sokmaktadır.

Kilomuzu dengeleyen çok lifli gıdalar; Bu tür gıdalar az miktarda sindirimi kolaylaştırdığı gibi çok miktarda alınmasında tam tersi bir etki göstererek sindirimi engelleyebilir. Örneğin kepekli ekmek çocuklarda olduğu gibi hamilelerde de demir emilimini olumsuz etkileyerek demir eksikliği ve kalsiyum eksikliği yapabilmektedir.

Alkol sigara ve kafein tüketimi; Alkol ve sigara tüketimi de özellikle hamilelik esnasında bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen davranışların başında gelir. İlk 3 ayda yüksek kafein alımı ise düşüğe, erken doğuma, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğmasına neden olabilmektedir. Kafein hem uyarıcı hem de vücuttan su atılımını tetikleyen etkisi nedeni ile gebelikte risklere de neden olmaktadır. İlk 3 aydan sonra da kafein alımını arttırmamakta yarar vardır.

Kabuklu deniz ürünleri; midye, istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri özellikle sığ sularda yaşadığı için bir çok hastalığa açıktır. Kabuklu deniz ürünleri genellikle çok pişirilmeden hazırlanır fakat fazla pişirilse bile hastalık riski tamamen yok olmadığı için hamilelik boyunca bu tür yiyeceklerden uzak durmakta yarar vardır.

Çiğ yumurta; özellikle salmonella riski nedeni ile çiğ yumurta tüketmekten kaçınılması gerekir.”