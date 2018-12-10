İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burak Ali Kartal'ın Merkür Geri Gitti adlı kitabı raflarda

Burak Ali Kartal’ın FBI Raporlarına Göre En Psikopat Burçları anlattığı kitabı Merkür Geri Gitti raflardaki yerini aldı.

Burak Ali Kartal'ın FBI Raporlarına Göre En Psikopat Burçları anlattığı kitabı Merkür Geri Gitti raflardaki yerini aldı.


Ülkemizde çok fazla örneği olmasa da seri katiller dünya çapında tartışılan konulardır. Pek çok filme, romana, oyunlara, dizilere vs. konu olmuşlardır. Peki, bu katillerin burçlarının işledikleri cinayetlerde rolü olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Burak Ali Kartal suç dünyasının en çok konuşulan isimlerinin işledikleri suçların burçlarıyla ilişkisini Merkür Geri Gitti adlı kitabında anlatıyor. Karakarga Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini alan kitabı okuduktan sonra her tartışmadan sorumlu tutulan Merkür'ün suçlu olup olmadığını anlayacaksınız.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.