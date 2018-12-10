Burak Ali Kartal'ın Merkür Geri Gitti adlı kitabı raflarda

Burak Ali Kartal'ın FBI Raporlarına Göre En Psikopat Burçları anlattığı kitabı Merkür Geri Gitti raflardaki yerini aldı.

Ülkemizde çok fazla örneği olmasa da seri katiller dünya çapında tartışılan konulardır. Pek çok filme, romana, oyunlara, dizilere vs. konu olmuşlardır. Peki, bu katillerin burçlarının işledikleri cinayetlerde rolü olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Burak Ali Kartal suç dünyasının en çok konuşulan isimlerinin işledikleri suçların burçlarıyla ilişkisini Merkür Geri Gitti adlı kitabında anlatıyor. Karakarga Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini alan kitabı okuduktan sonra her tartışmadan sorumlu tutulan Merkür'ün suçlu olup olmadığını anlayacaksınız.