İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burak Başarır, içecek sektöründe 'en iyi CEO' seçildi

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi “Institutional Investor” tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO’su seçildi.

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi “Institutional Investor” tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi. Coca-Cola İçecek, ankette ayrıca EMEA Bölgesi'nin En Saygın kurumları arasında yer aldı.


Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA Bölgesi'nin En Saygın 44 kurumu arasında yer aldı. Anket, 20'den fazla sektörden 369 şirketin 12 bini aşkın profesyonel tarafından değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.