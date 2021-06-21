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Burak Elmas, Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in mezarını ziyaret etti.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti.


19 Haziran'da yapılan Olağan Seçim Genel Kurul'da Galatasaray başkanı seçilen Burak Elmas, sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına ziyarette bulundu. Elmas, sosyal medya hesabından Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı ve, "Sözüm vardı. Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey'e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim. Ruhu şad olsun" notunu ekledi.

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