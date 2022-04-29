Burak Elmas: "Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 30 Nisan'da yapılması planlanan ve daha sonra iptal edilen olağanüstü seçim genel kurulunu yapmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Elmas, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni seçim tarihini 21-28 Mayıs olarak istediklerini ifade ederek, bu konu ile ilgili istişareler yaptıktan sonra önümüzdeki hafta gerekli açıklamanın yapılacağını belirtti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Genel kurul sonrasında yaşanan süreci anlatan Elmas, "Galatasaray yaklaşık 1-1.5 aydır çok hareketli bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde birçok hukuki dava, açıklama, birçok konu oldu. Bu konularda ben seçim sürecine saygı duyarak, özellikle ön plana çıkmadan resmi internet sitemizden gelişmeleri açıklamalar yapmaya özen gösterdik. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadın. Herkesin merak ettiği seçim süreci ile seçimi ilan ettikten sonra olan gelişmelerle ilgili kamuoyunu açık ve net bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Yalan yanlış haberler servis edilerek, büyük algılar yapılmaya çalışılıyor. Burada artık net olarak olanları söylememiz gerekiyor. Genel kurulumuz yapıldı. Sonunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edildi. Bu yılın bütçesi kabul edilmedi. Daha sonra 87.22 maddesinden alınan bu kararın gereğini yapacağımızı paylaştık. Bütçenin onaylanmaması, Galatasaray gibi birçok şubesi olan bir spor kulübünü ciddi anlamda kilitliyor. Bütçe onaylanmadığı için acil olarak, normalde genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekir. 1 ay süremiz var. Biz bunu beklemeden bütçesiz Galatasaray'ın kitleneceğini gördüğümüz için ve Galatasaray'ın önünü açmak üzere, 23 Nisan-30 Nisan'a seçim kararı aldık. Bu seçim kararı profesyonel arkadaşlarımız ve hukuk departmanımız önüme getirdiğinde seçim kararında 28.1 ve 87.22 maddeleri gereğinde seçim kararı alınması gerektiğiyle ilgili karar yazılmıştı. Genel kurul tutanağı elimize ulaşmadığı için 87.22 maddeden karar almamız mümkün olmadığını, 28.1'den de bütçemiz de onaylanmadığı için acil bir karar almamız gerektiğinden 28.1'den karar aldık. Arkasına da şehr düşen benim. 87.22 alsak direkt iptal olurdu. Sonrasında çok enteresan süreçler gelişti. İlk önce eski Dernekler Masası'ndan denetleme geldi. Profesyonel arkadaşlarımız bunun rutin olduğu düşündüklerini söylediler. Daha sonra raporun çıkması ve mahkeme başvurusu daha ciddi bir araştırma olduğunu bu raporda alınan kararlar sonucunda tüzük maddelerimiz ve olağan genel kuruldaki bazı hukuki görmedikleri maddelerle ilgili İstanbul Valiliği'nin bir tedbir başvurusu olduğu öğrendik. Burada bir seçim süreci olduğu için, seçim sürecini götüren divan başkanımız, geçmiş seçimde bu raporda yer alan hukuka uygun olmayan eylemler ile ilgili taraf olmasını gereken divanı yöneten divan başkanımız ve iki adayımızı toplantıya çağırdık. Bu kararları beraber almamız gerektiğiniz söyleyerek ilk toplantımızı yaptık. Kulübün mevcut hukuk departmanı, seçim sürecinde de bana bağlı olduğu için kendilerinin de uygun göreceği bir hukukçuya vererek kulübün savunmasını şeffaf bir şekilde onlarla beraber dışarıdaki bir hukukçunun yapmasını söyledim. Onlar da Galatasaray direktörlerine güvendiklerini bu süreci Petek hanımın götürmesi gerektiği ve bu süreç içerisinde bu konunun içerisinde olacaklarını belirttiler. Kendileriyle bir komisyon kuruldu. Ondan sonra seçimle ilgili alınan kararlar bu komisyonla ilgili kişilerle paylaşıldı. Birinci tedbir kararı reddedildi. Daha sonra istinaf başvurusu yaptı valilik. Genel kurul ile ilgi 2-3 dava açıldı. Bir tanesi Selçuk Erdoğmuş, o kendi oylaması ile ilgili açtı. Daha sonra bir üyemiz tarafından açılan dava ile ilgili tedbir kararı verildi. Çarşamba günü acil olarak ortak yürüttüğümüz bir komisyon duruşma istendi. Bütün itirazlar anında yapıldı. Çarşamba günü tedbir kararı alındı. Cuma günü duruşmada tedbir kararı kaldırıldı. Bu tedbir kararı kaldırılırken, bizim talebimiz olmamasına rağmen bizim seçilme hakkımız konusunda bir karar verildi. Bizim de istersek seçime girme konusunda karar verilmiş. Bizi çok şaşırttı. Öyle bir talebimiz yoktu. Tedbir kararı kalktıktan sonra adaylarla tekrar bir görüşme yaptık. Kararı birlikte verilmesi gerektiğini söyledim. 30'una kadar hukuki engel olup, olmadığını sordum. Bunun mümkün olmadığını söylediler. Başvuru olabileceğini fakat böyle kararın çıkmasının düşük olduğunu söylediler. Arzu ederlerse yeni bir karar alınarak, tekrar dava açılamayacak şekilde bir seçim ilan etme konusunda da görüşleri sorulduğunda, mevcut seçim sürecine devam etme kararı aldılar. Biz bu karara uyduk. Tedbir kararı kalktıktan sonra üyemiz istinaf başvurusu yaptık. Bizim, istinaf başvurusunun olduğu gün herhangi bir bilgimiz yokken 16.00 civarı İstinaf Mahkemesi'nin almış olduğu iddia edilen karar ortada dolaşmaya başladı. UYAP da böyle bir kararın olmadığını söyledi. Kim bunu servis ettiyse bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Bu karar sonrasında ciddi itibar suikasti ve linç başladı. Akşamüstü iş giderek büyüdü. Ciddi alınan bir tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığına yönelik kampanya yapılmaya başlandı. Biz bütün bunlar olurken, kulübümüze ulaşmış karar, dava ile ilgili bilgimiz olmadı, bu sabaha kadar. Biz bu davanın sonucunu bu sabah öğrendik. Adaylarımızla toplandık. Bu dava ile ilgili konuştuk. Onlara öyle bir durum olduğunu, bizi de kasıtlı olarak içinde çalışıldığını dile getirdim. Onların görüşleri ile ilerlemek istediğimi söyledim. Kendileri bana açık ve net bir şekilde 21-28 Mayıs'a bu seçimin ertelenmesini arzu ettiklerini söylediler. Galatasaray'ın geçirdiği bu 1 ay, çok zor 1 ay oldu. Çok zor dönemeler yaşadık. Bütçe ile ilgili endişemiz olduğunu söyledik. Yeni alınacak kararla 1 ay daha Galatasaray'ın bütçesiz gideceğini, bütçe ile ilgili ciddi sorunlarımızı olduğunu söyledik. Onlar 21-28 Mayıs olarak bu tarihi istediler. Onun dışında bir tarihi kabul etmeyeceklerini söylediler. Seçimin iptalinde bizim aday olma hakkımızın yerine gelmediği için tedbir konduğu için biz bugün de yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben yarın yapılması olası seçimde aday olma niyetimizin olmadığını, bu seçimi yapılması takdirde de bizim bir hak kaybetmeyeceğimizi belirterek mahkemeye başvurduk. Bu tedbirin kalkması için bugün başvurduk. Yarım saat önce reddedildi" diye konuştu.

"Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık"

Galatasaray'ın ciddi anlamda kaosun içine itildiğini vurgulayan Elmas, "Bu kaosu yapanlarla, bu kaosu takip ederek devamını sağlamak isteyenlerle bütün camiamız mücadele etmeli. Burada birçok spekülasyon da üretilerek özellikle sosyal medyada, taraftarlarımızın da yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını görüyorum. ‘İstifa etsin, seçim devam eder' diyorlar. Tüzüğümüzde istifa veya idari ibrasızlık yapılacak her türlü seçimin 1 ay müddeti var. İstifa ne sağlar, kulüp başsız kalır. Galatasaray birçok kararın eğer başkan ve yönetim kurulu üyesi olmasaydı, Galatasaray başsız kalır, çok ciddi kararlarda karar alamazdı. Galatasaray bugüne kadar çok olağanüstü seçim oldu. Galatasaray tarihinde resmen istifa etmiş 1 başkan vardır. Seçimlerin önünü açmak için böyle istifaya gerek bulunmuyor. Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın bütçesini onaylamayarak, Galatasaray'ı kitlediler"

Göreve geldiklerinden itibaren her konu ile mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Elmas, “Engellenmeye çalışıldık. Biz pes etmedik. Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek çok önemli konuda şeffaf davranıp, yolumuzdan hiç sapmadık. Yaptırmamak için birkaç kesim oldu. Bu mücadele maalesef olağan genel kurulda da devam etti. 25 milyon Euro ilave gelir yapmış, 5 milyon Euro maliyetlerini azaltmış, sunduğu bütçe uymuş bir yönetim kurulunu mali olarak ibra etmemeye çalıştılar. Galatasaray'ın bütçesini onaylamayarak, Galatasaray'ı kitlediler. Bugün alınan karar da Galatasaray'ı kitledi. Bunun da kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Bunun için ciddi çalışan, mescitte uyurken oylama için aşağıya indirilen kişilerle ilgili organizasyon yapan, Galatasaray yönetiminin ibra olmaması için çalışan arkadaşlarımız maalesef seçim sürecinde aday olmadılar. Bunlar istediklerini aldılar şimdi bayram tatilindeler. İlk defa hukuki kaosun içine düşmedik. Adnan Polat, Mustafa Cengiz döneminde de yaşadık. Biz bu seçimin yapılması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tüzük değişikliğini genel kurula getirmemiz için bize baskı yaptılar. Hatta ibra olmamamız için tam seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray dışarıdan görüldüğü gibi basit değil. Ciddi anlamda mücadele var. Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, kişilerin çiftliği olmadan, gecele gitmesiyle ilgili ciddi bir direnç var. Ben bunların özellikle yapıldığını düşünüyorum. Galatasaray bugün borcunu ödemek üzere en şanslı kulüp olmasına bu projelerin yaptırılmak istenmemesi, Galatasaray'ın aslında kayyuma gitmesini bir takım güruhlar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik"

Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun isteklerini aldıklarını söyleyen Burak Elmas, "Herkes bir an önce karar vermemizi istiyor. Biz de 24 saat geçmemiş kararın üzerinden Galatasaray'ın geleceğini ciddi etkileyecek konuların varlığı sırasında ciddi anlamda istişare etmek istiyoruz. Eski başkanlarımızla da görüştüm. Adayların yaptığı çalışmaların hakkaniyetsiz bir şekilde yok sayılmasını kabul edemeyiz. Seçimle ilgili Galatasaray'a en yakın, Galatasaray'ı kitlemeyecek şekilde bir tarih açıklama üzere bu hafta sonu birkaç istişare yaparak önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik. En doğru kararı vermeye çalışacağız" dedi.

Aday olacak mısınız? Sorusuna Elmas, "Hayır şu anda Galatasaray'ın önceliği değil. Birinci önceliği el birliği ile Galatasaray'ı bu kaostan çıkarmamız lazım" diye cevap verdi. Burak Elmas, dava açan ve tedbiri aldıran Fırat Develioğlu ile divan başkanı ile konuştuklarını, davayı çekmesini istediklerini söylediklerini ifade etti.

Birkaç tane suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Elmas, "23 Nisan öncesi tedbirin kalktığı toplantıda alınan kararın altına düşülen madde ve dün servis edilen, bizim de sonucu bilmediğimiz istinaf kararı ile ilgili bunun arkasında ne olduğu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Bu ithamlarla ilgili görevde olayım, olmayan gereğini yapacağım" açıklamasında bulundu.

Yarın Galatasaray Lisesi'nde bazı üyelerin imza toplayacağının hatırlatılması üzerine Başkan Elmas, "Ben bu imza konusunu destekliyorum. Hatta yarın gidip ben de imzalayacağım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da imza verecek. Farklı sebeplerle Galatasaray demokrasine müdahale edilmez" şeklinde konuştu.