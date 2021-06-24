İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.


Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne de bir ziyaret yaptı. Başkan Elmas, Florya'da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.


Burak Elmas'a genel kurul üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.