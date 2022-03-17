Burak Elmas ile Joan Laporta, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti. Laporta, sarı-kırmızılıların tarihine hayran kaldığını söyledi.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında bugün saat 20.45'te Barcelona ile karşılaşacağı mücadele öncesi iki kulübün başkan ve yöneticileri bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Reha Keskin ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu da yer aldı.

Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'ya günün anısına tablo takdim ederken, Laporta da Elmas'a Barcelona forması hediye etti. Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, görme imkanı elde ettiği Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nı da ziyaret ederek bilgiler aldı.

Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta, ziyaret sırasında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, ziyaretle ilgili olarak, "Barcelona'da konuşmuştuk Galatasarayımızın kurulduğu ocağı, tarihini anlatmıştık. O da burayı görmek istedi. Lisemizde çok önemli bir ağırlama gerçekleştiriyoruz. Lisemizin tarihini, dolayısıyla kulübümüzün tarihini kendine anlattık" diye konuştu.

Laporta: "Hayran kaldım ve büyülendim"

Galatasaray'ın tarihine hayran kaldığını belirten Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Hayran kaldım ve büyülendim. Bu güzellikte bir yer aynı zamanda tarih dolu, bizlere bakan koskoca bir geçmiş var. Burada birçok duygu var. Tarih ve eğitim iç içe. Biz Burak Başkan ile Barcelona'dayken, o hep Galatasaray bir kulüpten daha fazlası diyordu. Biz de bunu kendimiz için söyleriz. Barcelona bir kulüpten fazlasıdır. Ben de başkanın söylediklerini düşünüyordum, anlamaya çalışıyordum. Şimdi çok iyi anladım. Galatasaray hem çok branşlı bir kulüp hem de bir eğitim yuvası. Bu gençler için çok önemli. Değerlerle birlikte büyümeleri için Misafirperverliğiniz için müteşekkirim. 15. yüzyıldan kalma bir okulu, Galatasaray Lisesi'ni ziyaret eden rakip kulüp olmamız bizim için de büyük bir onur. Bu beni oldukça duygusallaştırdı" şeklinde konuştu.