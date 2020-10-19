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Burak Özçivit, yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti.



Erkek giyim sektörünün öncü markalarından biri olan Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor. Yeni sezon koleksiyon tanıtım çekimlerinde Burak Özçivit'in fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz çekti.



Verilen bilgiye göre, markanın yeni sezon koleksiyonunda,konfor ve şıklık ön planda. Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve gün boyu hareket özgürlüğü sunan parçaların yanı sıra Altınyıldız Classics'in, tasarım kadar fonksiyona da önem veren en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünleri, erkeklerin hayatını yeni sezonda da kolaylaştırmayı hedefliyor.



Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual'dan spor şıklığa uzanan tasarımlar ve Burak Özçivit ile devam eden birlikteliği ile her açıdan başarılı olarak görülüyor.

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