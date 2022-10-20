Burak Topcu: ''Yurt dışında yeni bir hayat mümkün''

Göçmen Vizesi sitesi CEO'su Burak Topcu, dünya vatandaşı olmak ya da mevcut imkanlarını daha ileri seviyeye taşımak için en önemli adımın cesaretle karar vermek olduğunu söyledi. Sadece vize işlemi değil hayat planlaması yaptıklarını söyleyen Topcu, “Yurt dışında yeni bir hayat mümkün” dedi.

Green Card'dan ticaret-yatırımcı vizesine, çalışma vizesi danışmanlığından evlilik için oturma hakkına, Work And Travel'dan dil okulu başvurularına kadar geniş bir yelpazede profesyonel danışmanlık hizmeti veren Göçmen Vizesi sitesinin CEO'su Burak Topcu, yeni bir hayata adım atmak isteyenler için vize sürecini anlattı. Kurucuları arasında yer aldığı Esa Global A.Ş. çatısı altında vize danışmanlığı alanında sektörün önde gelen isimleri arasında yer alan Topcu, “Her şey tek bir adımla ve cesaretle başlıyor. Öncelikle müşterimize uygun vize çeşidine karar verip planlarını yapmalarında destek oluyoruz. Hatta yaşayacakları eyaletten çalışacakları işe karar vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

''Müşterilerimize tüm konularda rehberlik ediyoruz''

Sürecin ilk ve en önemli adımının kişiye uygun vize çeşidine karar vermek olduğunu söyleyen Burak Topcu, “Karar verildikten sonra başvuru süreci ekibimiz tarafından titizlikle yürütülüyor. Başvuru onaylandıktan sonra kalınacak, okunacak ya da çalışabilecek yerleri bulma noktasında müşterilerimize rehberlik ediyoruz. Örneğin Amerika'da yaşayacaksa müşterimiz karşılaşabileceği durumları kendisine tek tek anlatıp onları yeni hayatlarına hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

''Yeni bir kültüre adapte olmak destek gerektiriyor''

Hizmetlerinin vize işlemleri sonrasında da devam ettiğinin altını çizen Burak Topcu, “Müşterilerimizle işlemleri tamamlandıktan sonra da irtibatımızı kesmiyoruz. Karşılaştıkları tüm problemlerde tüm sorularını yanıtlamaya ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Onlardan aldığımız geri dönüşleri hizmet kalitemizi yükseltmek adına bir fırsat olarak görüyoruz. Belirli aralıklarla kendileri ile irtibata geçip süreç takibi de yapıyoruz. Zira yeni bir kültüre adapte olmanın kolay bir süreç olmadığının bilincindeyiz. Süreci kolaylaştırmak adına üzerimize düşen sorumluluğu kusursuz yerine getirmek en büyük hedefimiz'' diye konuştu.