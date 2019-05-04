Burak Yılmaz 3. kez dalya diyecek

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak. Bugüne kadar 299 Süper Lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 175 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı ve bugüne kadar siyah-beyazlı forma altında çıktığı 12 maçta attığı 11 golle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına sokan isimlerin başında gelen Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'deki 300. maçına çıkmış olacak. Galatasaray karşısında Şenol Güneş'in en güvendiği isim olan Burak Yılmaz, eski takımına karşı siyah-beyazlı ekibin en önemli gol ayağı durumunda.

175 gol attı

Süper Lig'de Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Burak Yılmaz, bugüne kadar 299 lig maçına çıkarken tam 175 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş forması altında 51 maça çıkıp 17 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz, en golcü dönemini ise Trabzonspor forması altında gösterdi. Bordo-mavili ekiple 107 kez lig maçına çıkan Burak yılmaz, bu karşılaşmalarda 83 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Burak, Galatasaray formasıyla da 105 lig maçında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı forma altında 65 gol atan yıldız oyuncu, 20 de asist yapmıştı. Burak Yılmaz'ın en verimsiz dönemi ise Fenerbahçe'de oynadığı zaman oldu. Sarı-lacivertli ekiple 6 kez sahaya çıkan Burak, gol atamazken asist de yapamadı. Eskişehirspor'da 14 maçta 1 gol ve 5 asist yapan yıldız oyuncu, Manisaspor ile de çıktığı 16 karşılaşmada 9 gol atıp 1 de asist yaptı. Bugüne kadar 6 farklı takımla 299 Süper Lig maçında 175 gol atan Burak Yılmaz, 37 de asist yaptı ve toplam 23 bin 256 dakika sahada kaldı.