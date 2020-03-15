Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta 86. dakikada sarı kart gören Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, 86. dakikada Marcao'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Bu sezon 5. haftada oynanan Başakşehir, 7. haftadaki Alanyaspor ve 14. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.