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Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi

Fransa Ligue 1’i şampiyon olarak tamamlayan Lille’de milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi.

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi.


Fransa'da Burak Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Ligue 1'i 83 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Lille'de sezonun futbolcusu Burak Yılmaz oldu. Taraftarlar tarafından yüzde 52.5 oyla sezonun en iyisi seçilen ay-yıldızlı oyuncu, bu sezon ligde 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


Burak, ayrıca Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Coupe de France'da 1 müsabakada görev alan 35 yaşındaki futbolcunun gol ya da asistli bulunmuyor.

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