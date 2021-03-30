Burak Yılmaz'dan 28. gol

maçında Letonya karşısında A Milli Takımı 3-1 öne geçiren golü atan Burak Yılmaz, milli forma altında 28. gol sevincini yaşadı.

A Milli Takım'ın maçında Letonya'yı ağırladığı karşılaşmada Burak Yılmaz, 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı. Mert Müldür'ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda Tobers tarafından düşürülmesi sonucu Hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getiren isim oldu. Gruptaki ilk maçta Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı.

A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.