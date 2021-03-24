Burak Yılmaz'dan hat-trick

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı hat-trick yaptı. Yılmaz, Milli Takım'da 27. gol sevincini yaşarken, Hollanda ile oynanan son 3 maçta da 5 gol kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadığı karşılaşmada golcü futbolcu Burak Yılmaz rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yılmaz mücadelenin 15. dakikasında sahneye çıktı ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. 35. dakikada da kazanılan penaltıda topu başına geçen başarılı golcü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. Yıldız futbolcu 81. dakikada frikikten attığı golle hat-trick yaptı. 35 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Milli Takım'daki 27. golünü kaydetti.

Burak Yılmaz ayrıca Hollanda ile oynanan son 3 karşılaşmada 5 gol atmış oldu. 6 Eylül 2015'ta Konya'da ve 28 Mart 2015'te Hollanda'da oynanan mücadelelerde 1'er gol sevinci yaşamıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli futbolcu 64. kez milli formayı giydi.