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Burak Yılmaz'ın menajerinden veda paylaşımı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz’ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel’den veda paylaşımı geldi.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel'den veda paylaşımı geldi.


Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa'da top koşturacak. Tecrübeli forvetin Lille transferi birkaç gün içinde resmiyet kazanacak. Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.

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