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Burak'tan Alper'e: ?Oyuna gir ?yle konu??

Be?ikta?’?n golc? oyuncusu Burak Y?lmaz, Fenerbah?e kar??la?mas?n?n 85.

Be?ikta?'?n golc? oyuncusu Burak Y?lmaz, Fenerbah?e kar??la?mas?n?n 85. dakikas?nda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Burak yerini Umut'a b?rakt?. Bu s?rada Alper Potuk'un bir ?eyler s?ylemesine sinirlenen Burak, ?Oyuna gir ?yle konu?? diyerek Alper'e tepki g?sterdi.


Fenerbah?e-Be?ikta? derbisinin 85. dakikas?nda savunmaya yard?m etmek i?in geriye ko?tu?u bir pozisyonda sakatlanan Burak Y?lmaz, kenara i?aret ederek de?i?iklik yap?lmas?n? istedi. Bu pozisyonun ard?ndan d?rd?nc? hakeme de oyundan ??kaca??n? s?yleyen Burak, kaptanl?k pazuband?n? G?khan G?n?l'e verirken, oyuncu de?i?ikli?i yap?lmadan m?cadelenin devam etmesine de bir hayli sinirlendi. Umut Nayir'e ?Neden haz?rlanmad?n' diyen Burak Y?lmaz, Umut'un d?rd?nc? hakemi g?stermesi ?zerine de kenara gelirken hakeme tepki g?sterdi. Bu s?rada yedek kul?besinde bulunan Fenerbah?eli futbolcu Alper Potuk'un Burak'a bir ?eyler s?ylemesi ?zerine Alper'e d?nen Burak, ?Oyuna gir ?yle konu?? diyerek tepki g?sterdi.

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