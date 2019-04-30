‘Burgu ile Reklam Zamanı' yarışmasının inovatif fikirleri seçildi

Muratbey ve Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu iş birliğinde gerçekleşen 'Burgu ile Reklam Zamanı' yarışması sonuçlandı. Uşak Üniversitesi'nde gerçekleşen final etkinliğinde yarışma finalistleri jüri karşısında projelerini sunarak iş hayatı için önemli bir tecrübe kazandı.

Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi gören öğrenciler, Muratbey'in buluşu olan Burgu peyniri için reklam fikri, slogan, görsel ve etkinlik planlamasını içeren reklam kampanyası hazırladı. Finale kalmaya hak kazanan 5 ekip, Uşak Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte projelerini jüri önünde sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren proje sahipleri ödüllerine kavuştu.

Öğrenciler sektörün duayenleri ile buluştu

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Mustafa Öntuğ, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ'un açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik Genna Reklam Ajansı Başkanı A. Selim Tuncer ve Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in seminerleriyle devam etti. Reklamcılık ve pazarlama sektörlerinin duayenleri iş hayatındaki tecrübelerini, sektördeki uygulamaları ve örnekleri aktardı. Seminerlerin ardından finalist projeler, jüri ve konuklara sunuldu.

"Odak noktamız gençler ve çocuklar"

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun hemen her kesimine destek olduklarını aktaran Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "Projelerimizin odağında ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak olan çocuklarımız ve gençlerimiz var. Gençlere olan hassasiyetimiz kapsamında Uşak Üniversitesi iş birliği ile 'Muratbey Burgu ile Reklam Zamanı' reklam yarışmasını düzenledik. Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören ve reklamcılık alanında kariyer hedefleyen gençlerimizin sektör dinamiklerini deneyimlemelerine olanak sağladık. Muratbey Ailesi olarak katılım sağlayan tüm öğrencilere ve bizleri bu süreçte yalnız bırakmayarak genç yetenekleri destekleyen jüri üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Alanlarında uzman jüri üyeleri projeleri değerlendirdi

'Burgu ile Reklam Zamanı' yarışmasının jürileri arasında sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Reklamcılık sektörünün başarılı isimlerinden İlancılık Ajans Eş Başkanı ve Reklamarkası TV programı yapımcısı-sunucusu Ender Merter, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Genna Reklam Ajansı Başkanı ve Ekotürk TV Soyut Şeyler Ekonomisi sunucusu A. Selim Tuncer, Aristo İletişim Ajans Başkanı Çınar Ergin, Aklı Fikri Sosyal Medya Ajans Başkanı İlker Müftüoğlu jüri koltuğuna bulundu.

Jüride ayrıca Muratbey Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol, Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erol, Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ ile Uşak Üniversitesi'nden Doç.Dr. Murat Sezgin, Doç.Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Öğretim Üyesi Dr. Polat Can, Öğretim Görevlisi Necla Kuduz yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Muratbey'in sponsor olduğu 'Burgu ile Reklam Zamanı' yarışmasında birinci olmaya hak kazanan proje Aydın Üniversitesinden 'En Burgulu Anlar' oldu ve 10 bin TL'lik büyük ödülü kazandı. İkinci olan proje ise Ege Üniversitesinden 'Abartıyoruz' 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Üçüncü olarak 2 bin 500 TL'lik ödülü kazanan finalist ise Erciyes Üniversitesinden 'Dünyalının Elinden Dünyanın Burgu Peyniri Muratbey Burgu Peyniri' oldu.