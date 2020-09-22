Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tarihi dönüşüm" projesini anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Bursa Yıkarak Güzelleşiyor" sloganıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşümün detaylarını anlattı. Aktaş, "Bursa'da tarih yeninden gün yüzüne çıkıyor. Bursa' da yeşil yeniden gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'nin çınarı Bursa yıkarak güzelleşiyor. Beraberinde yenilerini yaparak güzelleşiyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da gerçekleştirilecek tarihi kentsel dönüşüm projesinin anlattı. İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Aktaş, "Bursa Yıkarak Güzelleşiyor" sloganıyla başlatılan projeyi tanıttı.

Hanlar bölgesindeki tarihi kentsel düzenlemeden diğer konut ve dönüşüm projelerine kadar Bursa'yı tarihi dokusuyla bir dünya şehri yapacak çalışmaları gerçekleştireceklerini anlatan Aktaş, “Bursa'da tarih yeninden gün yüzüne çıkıyor. Bursa' da yeşil yeniden gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'nin çınarı Bursa yıkarak güzelleşiyor. Beraberinde yenilerini yaparak güzelleşiyor. Bu hamlemizi kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızla dolayısıyla kamuoyuna paylaşmak için bir araya geldik. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanıma, çok değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e ve ilgili tüm bakanlıklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tarih şehri Bursa'ya Osmanlı'yı kuran şehri ve Osmanlının ilk Başkent'i Bursa'ya verdikleri bu destek ve katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaptığımız çalışmalar hayata geçtiğinde inanıyorum ki yaşam kalitesi zaten Bursamızda Türkiye için ön sıralarda ama bu çok daha üst standartlara çıkacak ve Bursa tarihi kimliğine gerçek manada bürünürken, yaşayanların da, şehre turist olarak gelenlerinde keyif aldığı daha yaşanılabilir bir şehre dönüşecek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumun katıldığı ve bakanlığın desteklediği “Bursa yıkarak Güzelleşiyor “ projesinin ilk temelleri geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Proje kapsamında 6 blok 36 daireden oluşan atıl bir binanı yerine millet bahçesi yapılacak. 27 bin 500 metre kare alan üzerine kurulacak olan Çekirge Teras'da bin araçlık otopark, yüzme havuzu, millet kıraathanesi, seyir terası, sosyal tesis ve mescit gibi birçok alan yer alacak. Bu proje ile birlikte millet bahçesine kazandırılması hedeflenen Atatürk Kapalı Spor salonunun yıkımına ve Hanlar Bölgesi projesi için gerekli binaların yıkımına başlanıldı.