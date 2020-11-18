Bursa Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü

En prestijli yerel yönetim ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Ödülleri, Şişli'de düzenlenen dev organizasyonda sahiplerini buldu. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada seçkin projeler yarıştı. Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri projesi ve Hanlar Bölgesi Eylem Planı projesi ile yarışmaya katılan Bursa Belediyesi'de iki ödüle layık görüldü.

“Burada belediyeler değil, projeler ödüllendiriliyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iki farklı kategoride ödül aldık. Aslında burada belediyeler değil, projeler ödüllendiriliyor. Hanlar Bölgesi Eylem Planı projesi daha yeni başladı ama ödüle layık görüldü. Çünkü çok özel bir proje. İkinci olarakta Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri projesi polenler bahar aylarında her şehirde bir problem fakat bunların tespit edilmesiyle alakalı bir projeydi ve Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Çok değerli hocamızı da ben burada rahmet ile anmak istiyorum. Korona virüsten dolayı kaybettik. Kendisin ithaf ediyorum bu ödülü” dedi.