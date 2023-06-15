Bursa'da çaldıkları lüks ciple İstanbul'da hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da farklı ilçelerde 6 farklı eve girilerek hırsızlık yapılması olaylarıyla ilgili çalışma başlatan polis, iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden birinin 22 yıl diğerinin de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Bursa'dan çaldıkları lüks cipe ikiz plaka taktıkları ve cipi hırsızlık yaparken kullandıkları tespit edildi.

Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 6 farklı evden hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti.

Olaya karışan şüphelilerden Güldeste Y. ile Melek Y., hırsızlıkta kullandıkları lüks cip ve evlere girmekte kullandıkları aletler ile beraber 11 haziran Pazar günü Ümraniye'de yakalandı. Güldeste Y.'nin 18 dosyasının olduğu hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Melek Y.'nin ise 11 adet aranması

12 adet suç dosyası ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Bursa'dan çaldıkları Volvo markalı lüks bir cipe ikiz plaka takarak kullandıkları, hırsızlık olaylarında o cipi kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin lüks cip ile bir sitenin otoparkına hırsızlık amacıyla girdikleri ve çıktıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca şüphelilerin tanınmamak için peruk, şapka, gözlük gibi eşyaları kullandıkları da anlaşıldı.

Polisin olayla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.