Burulaş biletleme sistemleri Vodafone Bulut altyapısına taşındı

Bursa kent merkezindeki tüm toplu taşıma ağını yöneten, Burulaş'ın biletleme operasyonları, Vodafone Grubu'nun teknoloji alanındaki bilgi birikimini Türkiye'ye taşıyarak hayata geçirdiği Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü'ne taşındı.

Vodafone, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Burulaş'ın biletleme operasyonlarını yönettiği ve bilet satış işlemlerini gerçekleştirdiği bilişim sistemlerini, Vodafone Bulut (Cloud) altyapısına taşıdı. Vodafone'dan yapılan açıklamada; Bursa kent merkezindeki bütün toplu taşıma ağını yöneten, aynı zamanda BUDO ile deniz ve BBUS ile havaalanı-Bursa arasında karayolu taşımacılığı hizmeti de sunan Burulaş'ın biletleme sistemleri; güvenlik, yoğunluk ve altyapı sorunlarından etkilenmeyecek şekilde yedekli olarak tasarlanan Vodafone Bulut ile daha verimli ve yüksek performansa sahip bir yapıya kavuştu.

Burulaş'ın bilişim sisteminin Vodafone Bulut'a taşınması, Bursa'nın temel ulaşım sistemini etkilemeyecek şekilde hızla gerçekleştirilirken, tüm altyapısının Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü'ne geçişi sağlandığı belirtildi. İşbirliği kapsamında Burulaş'ın yüksek hız ve iş sürekliliği tüm aşamalarda göz önünde bulundurulurken, bütün sistemi yedeklendi ve maksimum kullanıcıya aynı anda hizmet verebilmesi için yüksek hızlı internet bağlantısı gerçekleştirildi. Operasyonların uzman ekiplerce 7/24 kesintisiz izlenebilir ve acil durumlarda müdahale edilebilir hale getirildiği işbirliği kapsamında ayrıca veri güvenliği de sağlandı ve kesintisiz hizmetin şart olduğu Burulaş'ın altyapısı, siber ataklara karşı Vodafone güvencesi altına alınmış oldu.

Meltem Bakiler Şahin: "Güvenli, verimli ve yüksek performanslı bir yapı sağladık"

Bursa'nın ulaşımdan sorumlu Büyükşehir iştiraki Burulaş'ın dijitalleşme ile yeniden şekillenen yarının dünyasına Vodafone ile hazır hale geldiğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Vodafone Grubu'nun global tecrübesini Türkiye'ye taşıdığımız Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, teknoloji yatırımlarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattığımız bu merkezimizde, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni nesil bilgi işlem ve iletişim hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi olarak konumlandırdığımız bu merkezimiz, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde tüm Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteriyor. Yaptığımız işbirliğiyle Bursa'nın en büyük ve temel taşımacılık şirketi Burulaş'ın da bütün biletleme sistemlerini İstanbul Esenyurt'ta bulunan bu merkezimize taşıyarak, maksimum güvenliğin yanı sıra çok daha verimli ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşturmuş olduk. Vodafone olarak geleceği heyecan verici buluyor, dijitalleşmenin sunduğu yepyeni fırsatları, Türkiye'deki tüm işletmeler için yakalanabilir kılmayı ve yarını birlikte inşa edebilmeyi istiyoruz".