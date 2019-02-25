“Burun ameliyatınız için doktorunuzu iyi seçin”

Geliştirilen tekniklerle, ameliyat geçmişe göre oldukça kolay gözükse de, ameliyatın ardından dikkat edilmesi gereken faktörler var.

Burun estetiği ve diğer burun ameliyatları ile ilgili bilgiler veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, burun ameliyatlarından önce ve sonra dikkat edilmesi gereken ayrıntılara değindi. Özellikle burun estetiği yaptırmak isteyen hastaların psikolojik olarak ameliyata kendilerini hazır hissetmeden karar vermemelerini öneren Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, “Burun yüzümüzün tam ortasında olan bir organ olduğu için burunda oluşacak bir şekil değişikliği tüm yüzde ve yüz ifadesinde değişime sebep olacaktır. Ayrıca bu ameliyatı yaptırmayı düşündüğü hekimini iyi araştırmasını ve güvendiği bir hekime bu ameliyatı yaptırmasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca burun estetiği ve ameliyatlarında hekimin bilgisi, tecrübesi, becerisi kadar hastanenin imkanları ve kullanılan malzemelerin de önemli olduğunu vurgulayan Tuncay, “En önemli faktörlerden biri hastanın anatomisi ve sonrasında kendine bakımıdır. Her şeyin mükemmele yakın gerçekleştiği bir burun estetiği ameliyatında nihai sonuç eskisinden çok daha iyi olacaktır. Örneğin; Çok kötü bir anatomiye sahip olan bir hastanın burunu mükemmel değil daha iyi olacakken çok az deformitesi olan bir hastanın burunu mükemmele yakın olacaktır” şeklinde konuştu.

“Ameliyattan önce sigarayı bırakın”

Ameliyattan önce sigara kullanan hastaların özellikle ameliyattan birkaç gün önce sigarayı bırakmaları sonrasında da mümkünse başlamamalarını tavsiye eden Tuncay, “Sigarayı bırakamayan hastaların da burun ameliyatları yapılmaktadır ancak ameliyatın başarı şansı ve iyileşme süresi üzerine olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek gerekir. Burun estetiği olan hastaların ilk 3 ay gözlük kullanmamaları, basketbol, voleybol ve futbol gibi toplu oynanan sporlardan yine 3 ay uzak durmaları, yaklaşık 1 ay burun üstüne yatmamaları, mümkün mertebe sigara dumanlı ve aşırı sıcak ortamda ilk haftalar uzak durmaları gerekmektedir. Alçı alındıktan sonra havuza, denize girebilirler ve rahatlıkla duş alabilirler. Bunun yanı sıra bireysel sporlar, yüzme, koşma, fitness ve yürüyüş yapabilirler. Yine ameliyattan sonra özellikle ilk ay çok fazla güneşin altında kalmamaları gerekmektedir” dedi.

“İstisnai durumlarda daha erken yaşta yapılabilir”

Burun estetiği de dahil olmak üzere tüm burun ameliyatlarının kemik gelişiminin tamamlandığı yaş olarak kabul edilen 18 yaşından itibaren sıklıkla yapılabildiğini belirten Tuncay, “Bazı istisnai durumlarda daha erken yaşlarda da yapılabilmektedir. Bu istinai durumlar özellikle burunda ciddi deformitesi olan ve nefes alma problemi çok üst seviyede olan hastaları kapsamaktadır” diye konuştu.

Burun estetiği ameliyatının her mevsim yapılabileceğine de değinen Tuncay, “Her mevsimin kendine has dikkat edilmesi gereken noktaları mevcuttur. Yaz aylarında yapılan ameliyatlardan sonra özellikle yaklaşık 1 ay güneşten korunmak ve 3 ay güneş gözlüğü takmamaya özen gösterilmelidir. Kış aylarında yapılan ameliyatlardan sonra da kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmak, gribal ve enfeksiyöz hastalıklardan korunmak adına önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.