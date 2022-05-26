“Burun dolgusu rinoplastinin yerini tutmaz”

Dr. Erkan Soylu, “İleride burun ameliyatı olmayı düşünen veya burnu büyük olan hastalara burun dolgusu önermiyorum. Çünkü dolgu burun cildini genişletip büyütür ve kalitesini bozar” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Soylu, rinoplasti yaptırmayı düşünenleri burun dolgusuna karşı uyardı. Doç. Dr. Soylu, "Burun dolgusunun rinoplastinin yerini tutmadığını belirterek “Burun dolgusu, genellikle burun sırtındaki kemeri düz hale getirmek için burun köküne ve burun ucuna çeşitli maddelerin enjekte edilmesidir. Günümüzde dolgu materyali olarak genellikle hyalüronik asit kullanılmaktadır. Yaklaşık 6 ay ile bir yıl içinde kendiliğinden erimektedir. Art arda tekrarlandığında bir kısmı kalıcı olabilmektedir. Nitekim biz daha önce dolgu yapılmış hastaları ameliyat ettiğimizde bir kısım dolgunun örneğin; iki yıldır erimediği ve kaldığını görebilmekteyiz" diye konuştu.

“Rinoplasti düşünenler ve büyük burnu olanlar dikkat”

İleride rinoplasti düşünen hastalara burun dolgusunu önermediğini ifade eden Doç. Dr. Erkan Soylu, “Şunu söylemem gerekir ki ileride burun ameliyatı olmayı düşünen hastalara ben burun dolgusu önermiyorum. Çünkü dolgu burun cildini genişletip büyütür ve kalitesini bozar. Ayrıca burnu büyük olan hastalara da önermiyorum çünkü dolgu burnu büyüten bir işlemdir. Buruna bir şey doldurulmaktadır ve bu da burnu büyütecektir. Burnu küçük olan ve ileride ameliyat olmayı hiç düşünmeyen veya ameliyat olmasının önünde tıbbi bir engeli olan hastalarda burun dolgusu önerilebilir. Örneğin herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle anestezi alamayacak olanlar, kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlar veya ameliyattan çok korkanlar, eğer burunları büyük değilse dilerlerse dolgu yaptırabilirler. Elbette dolgunun da kendine özgü riskleri vardır ve yaptıran hastalarımızın uygun yerlerde ve medikal estetik yapma yetkisi olan hekimlerde yaptırmaları ve merdiven altı diye tabir edilen yerlere rağbet etmemelerini öneririm” şeklinde konuştu.

“Ameliyat esnasında dolgu temizleniyor”

Daha önce burun dolgusu yaptırmış olanlar için de tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Soylu, “Elbette ki dolgudan sonra burun ameliyatı olunabilir. Ancak daha önce de dediğim gibi ameliyat olmayı düşünen hastaların dolgu yaptırmaması iyi bir sonuç için daha iyi olacaktır. Biz dolgulu hastaların dolgusunu ameliyat sırasında boşaltıp ameliyatımızı tamamlamaktayız. Bana dolgusu olan hastalar ameliyat öncesinde dolgumu eritmeli miyim diye sormaktadırlar, ben gerekli görmüyorum, çünkü ameliyat esnasında zaten tamamını boşaltıyoruz. Sonuç olarak dolgu daha çok burun ameliyatı için durumu elvermeyen veya ameliyat olmayı düşünmeyen hastalar içindir. Ameliyat olmayı düşünen hastalar için burun dolgusu tavsiye etmiyorum” dedi.