Burun estetiğinde doktor seçimi önemli

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiğinde doktor seçiminin önemli olduğunu söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Başarılı bir burun estetiği ameliyatı için bir çok etken önemlidir. Ancak doktor seçimi bu etkenlerin en başında geliyor. Rinoplasti birçok açıdan çok özellikli bir ameliyattır. Ameliyat olacak kişinin beklentilerinin anlaşılması, tıbbi gereksinimlerin muayene ile ortaya konması, burun dışı ve içi çok farklı anatomik durum ve patolojilerin varlığı, ameliyat tekniklerinin çeşitliliği, ameliyat sonrası dokuların kişisel farklılıklarla yanıt vermesi gibi nedenler bu ameliyatı yaşam boyu üzerinde çalışılması gereken bir ameliyat haline getirmektedir” dedi.

Rinoplastinin Türkiye'de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları tarafından yapıldığını ifade eden Dr. Yıldırım, “Bu ameliyatı yapacak uzmanların bu konuda deneyimli ve bu ameliyatı sık yapan kişiler olmasında yarar vardır. Her Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı ve her Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanının bu ameliyatı iyi şekilde yapabileceğini beklemek gerçekçi değildir. Her iki uzmanlık dalından da rinoplasti konusunda iyi eğitim almış ve daha sonra kendilerini çok iyi geliştirmiş çok başarılı doktorlar hastalarına hizmet vermektedir. Bu konuda bilimsel arenada her iki uzmanlık dalından doktorlar bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Bilimsel alandaki bu olgun davranış ne yazık ki pratik hayatta internet ve sosyal medya ortamında hastaları kendi tarafına çekmek için farklı boyutlara taşınabilmektedir. Bazı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları web sayfalarında, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlarının burun estetiğinden anlamadıklarını, çünkü bu konuda eğitim almadıklarını iddia etmektedirler. Daha çok genç uzmanlar tarafından yapılan bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık dalında rinoplasti eğitimi, asistanlık eğitimi sırasında verilmekte, ayrıca uzun yıllardır bu konuda yaygın eğitim toplantıları ile de bu eğitim perçinlenmektedir. Aynı şekilde bazı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları da Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarının burun içini bilmediklerini, bu nedenle rinoplasti sonrası nefes almada güçlükleri olan hastalarla sık karşılaştıklarını iddia etmektedirler. Bu iddianın da doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bu konuda da çeşitli eğitimlerle kendilerini çok geliştirmiş uzmanlar bulunmaktadır” diye konuştu.

Fakat burun tıkanıklığı nedenlerinin çok çeşitli olabileceği için, bu ameliyatı düşünen hastaların burun tıkanıklığı yakınması da varsa, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesinden geçmelerinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, “Akılda tutulması gereken bir başka bilimsel gerçek de, burun tıkanıklığı olmadığı halde özellikle burun küçültme ameliyatı sonrası burun tıkanıklığı yakınmasının ortaya çıkabileceğidir. Bu nedenle detaylı bir burun içi muayenesi ile böyle bir soruna yol açabilecek et büyüklüğü, polip, burun orta duvarında eğrilik gibi durumların ortaya konması, hastaya bu konuda bilgi verilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması gereklidir. Burun içi ve dışı bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu ameliyatı iyi yapan bir cerrahın hem içi ve hem de dışını düzeltebilecek bilgi ve beceriye sahip olması gereklidir” açıklamalarında bulundu.