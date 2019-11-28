Burun estetiğinin 3 önemli kuralı

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiği ameliyatlarının sadece daha güzel bir görünüm için yapılmadığını belirterek, “ Estetik güzellik sağlayan bu operasyonlar aynı zamanda nefes alıp vermeyle ilgili sorunların çözümünü de sağlıyor” dedi.

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinental Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Burun estetiği ameliyatlarının olmazsa olmazları olduğunu belirterek, “Bunlar; güzel olmalı, nefes almalı ve uyumlu olmalıdır” diye belirtti.

İnsanın kalp güzelliğinin önemli olduğunu ancak dış görünüşünde önemli olduğunu dile getiren Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Dış görünüşte en önemli kısım yüzümüz, yüz içerisinde burun önemli rol oynuyor. Burun yüz hatları ile uyumlu olmadığı zaman çekicilik bozulur. Çok büyük burun veya yamuk burun dış görünüşü önemli oranda etkiler. Şekil bozukluğu olan burun kişilerde nefes almayı etkiler. Ayrıca nefes hayat kalitesini, uyku kalitesini, eğitim hayatını, öz güvenini ve iş yaşamını da etkiler. Burun estetiği ameliyatı ile burun görünümünde belirgin değişiklikler oluşur. İnsan farklı bir şekle bürünür, yüz yapısı, mimikleri, hareketleri, öz güveni, konuşması, sosyal yaşamı değişir” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, estetik olarak yüz ile uyumlu burnun, dışarıdan bakınca güzel göründüğünü, güzel burunda doğal buruna en yakın burun olduğunu anlatarak, “Örneğin bebek burnu, neredeyse bütün bebeklerin burunları çok küçük, minnak yapıya sahip ve doğal durur. Zamanla bozulan değişen burun yapılarını estetik olarak da düzeltirken fazla aşırıya kaçmamak gerekir. Fonksiyonu da ihmal etmemek gerekir. Maalesef bir çok meslektaşımız burnu sadece estetik bir obje olarak düşünüp fonksiyonu gözardı edebiliyor.Nefes almayan bir burun kişinin konuşmasını ve uykusunu bozarak hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Fonksiyon olmadan zaman içerisinde estetik geri planda kalabiliyor.Onun için burun estetiğinde estetik ve fonksiyonun beraber sağlanması gerekir.

Burun estetiğinde fazla kaldırılmış, fazla inceltilmiş burunlar, sıkılmış burun görünümü vererek doğallıktan uzaklaşıyor. Doğal burun dediğimiz zaman nefes alan yüz hatları ile uyumlu görünüm olarak yapmacık hissi vermeyen burundur” şeklinde konuştu.