“Burun spreyi projesi ile dünyada biz de yerimizi alacağız”

Dr. İrfan Suat Günsel, Covid-19'a karşı burun spreyi projesinin somut sonuçlarla başarıya ulaşması ile bilim dünyasında öncü rol üstlenen bir üniversite ve ülke olarak yeni bir başarı hikayesi daha yazılacağını söyledi.

Dünyada korona virüse karşı aşı çalışmaları ile Covid-19 hastalığına yakalanan kişilere uygulanacak tedavi yöntemleri için araştırmaların sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (European Biotechnology Association, EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2'nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirecek koruyucu burun spreyi geliştirdik. Üniversite olarak insanlık adına umut vaad eden bu çalışmaların bir ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Doğal bir kombinasyon olan koruyucu burun spreyinin korona virüse yakalanmaktan koruyup korumayacağını test edeceklerini belirten Prof. Dr. Günsel, virüsün insan solunum sistemindeki hücreleri enfekte edemeyeceği veya lokal olarak inhibe edileceği sonucuna varmayı hedeflediklerini, bunun gerçekleşmesi halinde de burun spreyini tescil ederek hemen üretime başlayacaklarını bildirdi. Koruyucu burun spreyi projesinin İtalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de klinik çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, proje ekibi tarafından oluşturulacak gönüllü kişiler üzerinde belirlenen aşamalarda denemeler yapılacağını kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin Covid-19 salgınına karşı mücadeleye her türlü imkanı ile destek verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Günsel, "Proje ortaklarımızla hem insanlık için keşif sayılacak bir çalışmada sona geldik hem de bilim insanlarımıza global bilim dünyasının kapılarını açıyoruz” şeklinde konuştu.