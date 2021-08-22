Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye'yi ilk madalyayı getiren isim olan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de taraftarların karşısına çıktı. Stadın tamamını Türk ve Fenerbahçe bayrağı ile turlayan Çakıroğlu'na sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.