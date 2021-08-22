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Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy'de

Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy’de sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktıTokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye’yi ilk madalyayı getiren isim olan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy’de taraftarların karşısına çıktı.

Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı


Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye'yi ilk madalyayı getiren isim olan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de taraftarların karşısına çıktı. Stadın tamamını Türk ve Fenerbahçe bayrağı ile turlayan Çakıroğlu'na sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

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