Buse Terim ve Boyner minikler için buluştu

Buse Terim tarafından Boyner için hazırlanan 'Buse Terim X Boyner' çocuk giyim koleksiyonu, miniklerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonun tanıtımı için Cihangir Emily's Garden'da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Buse Terim koleksiyonun hikâyesini anlatırken, minik davetliler kendileri için planlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Buse Terim'i bu özel gününde babası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi Fulya Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'nın yanı sıra Esra Erol, Oğulcan Engin, Billur Saatçi ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı. Buse Terim, tanıtıma katılan davetlilerin çocuklarıyla yakından ilgilendi ve oyunlar oynadı.

Buse Terim: "Tüm çocukların ve kendi çocuklarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim"

Perakende sektörünün önemli markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile ilgili şunları söyledi: "Boyner ile yollarımız kesiştikten sonra, Boyner'in zaten oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Hayatın içinden, tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği, severek giyeceği bir koleksiyon yapmak istedim. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon oluşturduk. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Tüm detaylarıyla çok keyifli bir koleksiyon oldu".

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan: "Yeni nesil mağazacılık anlayışımızla müşterilerimizin alışverişlerini farklı deneyimlerle birleştiriyor ve onları mutlu edecek yenilikler yapıyoruz.”

Buse Terim X Boyner koleksiyonunun tanıtım etkinliğinde konuşan Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan ise şunları söyledi: "Boyner olarak kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerimizle çok zengin bir koleksiyona sahibiz. Bununla beraber yeni nesil mağazacılık anlayışımızla; çocuk oyun ve dinlenme alanları, wi-fi hizmeti gibi müşterilerimizin beklentilerini de dikkate alarak geliştirdiğimiz yeniliklerle sıcak ve konforlu bir alışveriş imkânı sunuyoruz. En çok ilgi gören kategorilerimizden biri olan çocuk kategorimizde de bu sezon Buse Terim'le heyecan verici bir iş birliğine başladık. Çocukların severek giyebileceği, rahat edebileceği ve konsept detayları ile zenginleşen rengarenk bir koleksiyon ortaya çıktı. Boyner'e özel olarak hazırlanan koleksiyonun, sezonun iz bırakan çalışmalarından biri olacağına inancımız tam. Buse Terim'e iş birliği için teşekkür ederken, tüm aileleri ve çocukları Boyner mağazalarına bu özel koleksiyonla tanışmaya davet ediyoruz".

'Buse Terim X Boyner' çocuk giyim koleksiyonu

Koleksiyon ile ilgili yapılan bilgilendirmede; 2-8 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları için büyük bir heyecanla hazırlanan 'Buse Terim X Boyner' Çocuk Giyim Koleksiyonu, birbirinden keyifli ve farklı temalardan oluşuyor. Bu yıl trendlerde çok fazla görülen 'uzay' teması çocuklarla da buluşuyor. Baby on the Go X Boyner patik koleksiyonu da 0-18 ay arası kız ve erkek bebekler için renkli ve eğlenceli tasarımlar içeriyor.

Yapılan bilgilendirmede; Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşacak.