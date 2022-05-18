Busenaz Sürmeneli: “Büyük şampiyonalarda hiç final kaybetmedim, inşallah burada da kaybetmem”

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan olimpiyat son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı final maçında Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı. İlk raundu 3-2 kazanan 23 yaşındaki boksör, seyirci desteğini de arkasına alarak ikinci raundu 5-0 kazandı. Son rauntta da etkili oyununu sürdüren Busenaz raundu 5-0 kazanarak müsabaka sonunda finale adını yazdırmayı başardı.

Şampiyonada bugün finale yükselen milli boksörlerden 4. isim olan Busenaz Sürmeneli, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, “66 kilo yeni bir sıklet. Biz de zorlandık. Bu hayatta her şey zor. Olimpiyattan sonra yine burada da 1 numara olup bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. Güzel maçlar oluyor, son bir adım kaldı. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmemesini istiyorum” dedi.

Busenaz'dan taraftarlara çağrı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tribünlerin daha çok dolmasını istediğini dile getiren milli boksör, “Dünya Şampiyonası İstanbul'da oluyor. Bize destek verin, güç verin, dua edin. Öz evlatlarınız dövüşüyor burada. Gelin burada birlikten kuvvet verin. Ringde de tribünlere el yapıyorum çünkü onların destekleri bana güç veriyor” şeklinde konuştu.

Finalde mücadele edecek rakibi için daha sonra analiz yapacaklarını belirten Busenaz, “Her sene şampiyonluğa koşuyoruz. Finalleri de seviyoruz. Büyük şampiyonalarda hiç final kaybetmedim, inşallah burada da kaybetmem” dedi.

Futbolda şampiyon olan Trabzonspor için taraftarların her yerde kutlamalar yaptığını da ifade eden Busenaz, “Trabzonlular kutlamalara çok alıştı. Ben bile şaşırıyorum. Deli bir memleketiz, ben de deliyim. İnşallah kutlamalar devam edecek” şeklinde konuştu.

Cahit Süme: “Kendi evlatlarına sahip çıksınlar”

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme de tribünlerin boş olduğuna dikkat çekerek çağrıda bulundu. Finale iyi hazırlanacaklarını söyleyen Süme, “Herkes bize göre hazırlanıyor. Biz de olduğumuz yeri bırakmak istemiyoruz. Tüm mücadeleyi, tüm gayreti göstereceğiz. Boks seyircisine seyir zevki verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah finalde de güzel şeyler olacak. Büyük maçların adamıyız. Kendi seyircimiz önündeyiz, inşallah finalde daha çok kişi gelir. Tribünler bomboş duruyor. Lütfen gelip bize destek verin, kendi evlatlarına sahip çıksınlar. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.