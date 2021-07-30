Busenaz Sürmeneli, Tokyo'da madalyayı garantiledi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yu mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı da garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıktı. Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakada 69 kiloda ringde boy gösteren Busenaz, Ukraynalı Anna Lysenko'nun rakibi oldu. 23 yaşındaki milli sporcu, maçın başından sonuna üstünlüğünü korudu ve yarı finale yükseldi.

Boksta kadınlarda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihe de geçen Busenaz'ı, karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutladı.

Busenaz Sürmeneli, yarı finalde 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile karşılacak.