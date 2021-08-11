Busenaz Sürmeneli'den oyuncu Kerem Bürsin'in madalya eleştirisine cevap

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi başkanlık binasında ağırladı. Milli sporcu Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme'nin boynuna altın madalyasını taktığı eleştirilerine de cevap verdi. Sürmeneli, “Kim ne derse desin, yine asarım” dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi ve antrenörü Cahit Süme'yi başkanlık binasında ağırladı. Başkan Bahadır, ardından Sürmeneli ve Süme'ye altın takıp, çiçek takdim etti. Genç şampiyonun altın madalyayı kazandıktan sonra madalyayı antrenörü Cahit Süme'nin boynuna takması sosyal medyada eleştiri konusu olmuş, hatta ünlü oyuncu Kerem Bürsin'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" demişti ve sonrasında geri silmişti. Busenaz ise, Kerem Bürsin'in eleştirisine, “Kim ne derse desin, yine asarım” dedi. Öte yandan 23 yaşındaki genç milli sporcunun başarısı başkanlık binasının önünde toplanan halkın Türk bayrakları açıp konfeti patlatmasıyla bir kez daha kutlanmış oldu.

“Kadın boksunda bizi temsil ettiği için teşekkür ediyorum”

Şampiyon Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'yi ağırlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Eksik olmasınlar bizi kırmadılar geldiler. Başta hem kendisini hem antrenörünü tebrik ediyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak bizim bakış açımız; sporcularımızı şampiyon olduğunda değil, şampiyon olmadan sporcumuzun altyapısıyla temas etmek. Kadın boksunda bizi temsil ettiği için teşekkür ediyorum. Dediği cümleler çok güzel kadın yapamaz diye bir şey var, Yanlış bir algı var maalesef onu da yıkmış oluyoruz” diye ifade etti.

“Bu madalya Türk kadınına, çocuklarımıza ve yangında canı acıyanlara gelsin”

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Tarihte ilkleri yaşadık ringe çıkan kadın boksör oldum, ilk altın madalya alan kadın boksör oldum, 17 sene sonra kadınlar da altın madalya geldi, onun da ilkini yaşadığım için mutluyum. Kariyerimde daha önce beş kez Avrupa Şampiyonluğu, 3 kez Dünya Şampiyonluğu vardı ama olimpiyatın hiç tadını yaşamamıştık. Nasıl bir sevinç olduğunu bilmiyorduk ama Allah nasip etti, en büyüğüymüş. O duyguları damarlarımdaki kanı hissederek yaşadım. Bu madalya ‘Türk kadını yapamaz' diyenlere gelsin. Türk kadın isterse her şeyi yapar. Bu madalya Türk kadınına, çocuklarımıza ve yangında canı acıyanlara gelsin” şeklinde konuştu.

“Bu madalyayı Cahit hocamın boynuna asmaktan gurur duyuyorum”

Kerem Bürsin'ne sosyal medyadaki paylaşımı hakkında da konuşan Sürmeneli, “Kerem abiyle böyle bir şey yaşadık daha sonra tatlıya bağlandı tabii ki. Bu madalyayı Cahit hocamın boynuna asmaktan gurur duyuyorum. Her zaman da asarım, kim ne derse desin yine asarım. Çünkü bu madalya beraber başarımızın mimarı o yüzden istediğim zaman asarım, bu benim hayatım. Kimse zorla yaptırmadı bana, ben isteyerek yaptım” dedi.

Antrenör Cahit Süme ise, “Busenaz'ın 50'ye yakın madalyası var, hepsi Onun evinde” diye belirtti.