İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Milliler şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.


+81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis'i mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan ise, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith'e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.


Erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir isşampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.