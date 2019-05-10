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Büşra ve Gözde'den Eczacıbaşı'na veda

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, oyuncuları Büşra Kılıçlı ve Gözde Yılmaz ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.


Eczacıbaşı VitrA'ya 2004 yılında katılan orta oyuncu Büşra Kılıçlı ve 2007 yılından bu yana Eczacıbaşı forması giyen pasör çaprazı Gözde Yılmaz, Eczacıbaşı VitrA ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Küçük yaşlarda kulübümüze gelen ve uzun yıllar Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olan Büşra ve Gözde'yle sayısız başarılara imza attık. Yetenekleri, karakterleri ve arkadaşlıklarıyla bize çok değerli katkılar sağladılar. Her zaman kulübümüzün efsaneleri olarak anılacaklar. Kendilerine emekleri için teşekkür ediyor, gelecek sezonda yeni takımlarıyla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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