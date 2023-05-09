Bütüncül tıp kadın sağlığında da öne çıkıyor

Bütüncül tıp uygulamaları, son yıllarda kadın sağlığı alanında da bilimsel çalışmalarda öne çıkıyor.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Fonksiyonel Tıp Kongresi, “Kadın Doğum Pratiğinde Bütüncül ve Modern Yaklaşımların Sentezi & Mikrobiyota” temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Kadın hastalıkları ve doğum alanında sürekli yeni gelişmeler devam ediyor. Branşımız çok hızlı gelişirken, bütüncül tıp alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve biriken bilgileri meslektaşlarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz. Cleveland Clinic Foundation ve George Washington Üniversitesi'nde bütüncül tıp merkezlerinin açılması bu alana dair bilgileri ve gelişmeleri takip etmenin ülkemiz için de ufuk açıcı olduğunu düşündürüyor” dedi.

Kongrenin ana temasının kadın hastalıkları ve doğum alanında bütüncül tıp uygulamalarını modern tıp yöntemleriyle birleştirmek olduğunu ifade eden Eş Başkan Prof. Dr. Yaprak Üstün ise “Bütüncül tıp, hastalığın kök nedenini belirlemeye odaklanan sistem biyolojisi temelli bir yaklaşımdır. Her ayırıcı tanı, bireyin hastalığına katkıda bulunan pek çok etmenden biri olabilir. Hastalığın niçin ve nasıl oluştuğunu araştırır. Bu model, hastaları ve hekimleri birlikte çalışmaya teşvik eden bireyselleştirilmiş, hasta merkezli, bilime dayalı bir yaklaşımdır” dedi.

Prof. Dr. Cihat Ünlü, Amerikalı ünlü Naturopatik Tıp Doktoru Penelope McDonnell'in TAJEV Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde yer alacağını belirterek, “Dr. McDonnell, sağlığı korumak için birincil strateji olarak önleme üzerine odaklanmakta, ayrıca çeşitli otoimmün hastalıkları, sindirim problemlerini, kronik yorgunluğu, fibromiyaljiyi, yaşlanmayı ve tiroid dengesizliğini etkili bir şekilde tedavi etmekte ve yönetmektedir. Dr. McDonnell kongremizde, ‘Sağlıklı Gebeliğe Bütünsel Yaklaşımla Hazırlanmak' ve ‘Menopoza Geçiş Sürecini Bütünsel Destekle Kolaylaştırmak' başlıklarında yapacağı keynote sunumlarıyla tecrübelerini katılımcılarla paylaşacaktır” diye belirtti.