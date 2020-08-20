Günün her anı her mekanda tarzıyla fark oluşturmak isteyen kadınların tercihi olabilecek ‘Büyük Beden Trendi Koleksiyonu' raflarda yerini aldı.

Yaza damga vuran tasarımlarıyla DeFacto, Büyük Beden Trendi Koleksiyonunu sergilemeye başladı. Uçuş uçuş etekleri ve çiçekli desenleriyle romantik bir hava estiren elbiseler zarafetiyle unutulmaz olmak isteyen kadınların beğenisine sunuluyor. Zamansız spor şıklığın vazgeçilmezi jean ise slopetten şorta, elbiseden eteğe her parçadan yerini alıyor. Rahatlığın vazgeçilmez parçası basic tişört ve tunikler ise günlük şıklığın en çok tercih edilenler arasında. Yüksek bel pantolonlarla kombinlenen gömlekler ise ofiste tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan 2020 Büyük Beden Trendi Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda satışa sunuldu.