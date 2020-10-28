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Büyük bedende şıklık ve rahatlık ön planda

Büyük bedende şıklık sunan koleksiyonlar raflara yerleşti.


DeFacto, 2020 Sonbahar - Kış sezonu için özel olarak hazırladığı Kadın Büyük Beden Koleksiyonu ile, tüm beden ve vücut tiplerine uygun, stil sahibi tasarımlarıyla moda severlerle buluşuyor.


Hem rahat hem de elegan parçaların yer aldığı koleksiyon, büyük beden kadınlara tarzlarına uygun kombinler oluşturma imkanı tanıyor. Günlük şıklığın vazgeçilmezi pantolonlardan mini ve midi boy elbiselere, kol ve boyun detaylı zarif bluzlardan fit kesim ceketlere kadar geniş ürün yelpazesi ile öne çıkan koleksiyon; ofisten sokağa her ortamda ilham veren görünümler yaratmaya yardımcı oluyor.


Kadın Büyük Beden Koleksiyonu markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında kadınların beğenisine sunuluyor.

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