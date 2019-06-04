İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyük Çamlıca Camii ilk bayram namazında havadan görüntülendi

Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Çamlıca Camii’sine akın etti.

Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Çamlıca Camii'sine akın etti. İlk Bayram namazının kılındığı Çamlıca Camii havadan görüntüledi.


Ramazan ayını sona ermesiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne gitti. Binlerce vatandaşın bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Camiinin avlusuna kadar taşan kalabalık görülürken araçlarda metrelerce trafik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.