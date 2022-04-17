Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otopark içerisinde oluşan duman paniğe neden oldu.

Olay, Büyük Çamlıca Camii otoparkında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde ilerleyen 34 VT 0286 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından alevler çıkması üzerine sürücüsü itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Otopark içerisinde otomobilden çıkan dumanlar ise paniğe neden oldu. Motor kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.